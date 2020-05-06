شاهد.. صورة تاريخية نادرة للملك سعود مع رؤساء القبائل في باكستان

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):وثّقت صورة تاريخية نادرة، الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" مع رؤساء القبائل في ميران شاه (باكستان).
وكان الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والأمير متعب بن عبدالعزيز، عن يمينه في الصورة، بينما وقف الأمير مساعد بن عبدالرحمن عن يساره.
يشار إلى أن الصورة تم التقاطها في عام 1373 هـ الموافق 1954 مـ .
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