تبث قناة ام بي سي مصر برنامج رامز مجنون رسمي للفنان المصري رامز جلال خلال شهر رمضان 2020 ، حيث يعرض البرنامج في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العرية السعودية والامارات والساعة السابعة بتوقيت مصر وفلسطين.

مشاهدة برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 13 رمضان 2020

واستضاف البرنامج في الحلقة الثانية عشر الراقصة المصرية فيفي عبده، حيث أثارت الراقصة فيفي عبده، سخرية نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بعد سقوطها في مقلب “رامز مجنون رسمي”، كما يعاد البرنامج نفسة عبر ام بي سي في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت مكة المكرمة والبحرين والساعة الواحدة بتوقيت القاهرة وعمان و القدس .

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وقالت الراقصة فيفي عبده :”يمّا، لا لآ لآ يا نهار أسود ومنيل عليك وعلى سنينك”، وخلال الحلقة قالت فيفي عبده تعليقًا على المقلب:”فيس تو فيس كده” وبسبب هذا الخطأ سخر منها الجمهور، في إشارة إلى عبارة قالتها وهي تغني:”الكلام بيروح“.

واعتبر كثير من المغردين على موقع "تويتر" الحلقة هي الأفضل في البرنامج حتى الآن. مشيرين إلى إعجابهم بردود أفعال عبده التلقائية، وطريقتها الخاصة في نطق الكلمات باللغة الإنجليزية أو العربية، مثل قولها كلمة "فيس تي فيس"، وتقصد بها وجها لوجه باللغة الإنجليزية، وكلمة "البورنامج"، بدلا من "البرنامج".

الجدير بالذكر ان الفنان رامز جلال انطلق في برامج المقالب الساخرة لفئة ”الكاميرا الخفية“ في عام 2011 ،حيث قدم 9 نسخ، تحمل عادة الاسم الأول له، مثل: رامز قلب الأسد، ورامز في الشلال، ورامز عنج أمون قبل الظهور مع شخصيته الحقيقية في نسخته العاشرة هذا العام بعنوان ”رامز مجنون.