السعودية تطلق مبادرة لعودة العالقين إلى بلادهم - طريقة التسجيل

أكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، إمكانية التسجيل للعودة من وإلى المملكة وبشكل استثنائي لجميع الجنسيات في مبادرة "عودة" التي أطلقتها، وذلك لمن يرغب من المقيمين حاملي تأشيرة (الخروج والعودة، والنهائي، وتأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها، والتأشيرة السياحية) من السفر جواً لبلدانهم، وذلك بشرط موافقة الدول على السماح باستقبال رعاياهم.

وبينت الوزارة أنَّ الموافقة من الأمر الملكي كانت على "الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا "، وشملت عقوبة مخالفة استخدام التصريح أو الإذن الممنوح للتنقل وقت منع التجول في غير ما خصص له هي غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بهما معاً، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن، حسب ما نقل موقع "البيان الإماراتي".

ولا يتوجب على الراغبين في العودة أن يكون لديهم حساب على موقع أبشر، فيمكن إتباع الخطوات السابقة دون تسجيل حساب جديد، وذلك لتسهيل استفادة الجميع من المبادرة دون وجود صعوبات في التقديم، و من خلال أبشر جوازات يمكنك استخراج تأشيرة ذهاب و عودة أو تأشيرة خروج نهائي.

تجدر الإشارة إلى أنَّ 1352 حالة تعافي من الفيروس قيدتها وزارة الصحة السعودية، ليكون العدد الكلي للمتشافين وصل إلى 6883 آخرين.