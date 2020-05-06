3 خطوات لحذف المستند المنتهي أو المرفوض في حساب المواطن

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، عن طريقة حذف المستند المنتهي أو المرفوض ضمن المستندات الخاصة بالمتقدمين للحصول على دعم البرنامج.

جاء ذلك ردًا على تساؤل عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر ورد فيه: استلم دعم حساب المواطن وانتهى عقد الإيجار وسويت واحد جديد كيف أضيفه؟ علمًا بأني حاولت أضيفه في المرفقات رفض!

وقال حساب خدمة المستفيدين: يمكنك حذف المستند في حال كان منتهيًّا أو مرفوضًا عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات) والانتقال إلى الإجراءات وحذف المستند ثم الضغط على (حفظ).

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وأضاف: لإرفاق المرفقات بإمكانك التوجه إلى البوابة الإلكترونية (تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات) وإرفاق المستندات المطلوبة بالضغط على أيقونة (استعراض الملف) ولإرفاق المستند لا بد أن تكون بإحدى هذه الصيغ jpg،jpeg ،png ، bmp،pdf ، وأن يكون الحجم لا يتجاوز 2 ميجابايت.

واستكمل: في حال تم إرفاق عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية، لا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحد باسم المتقدم بالطلب؛ بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان.

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