بشكل استثنائي.. آلية استفادة جميع الجنسيات من مبادرة «عودة»

أعلنت وزارة الداخلية إتاحة التسجيل بشكل استثنائي لمختلف الجنسيات في مبادرة «عودة» عبر منصة «أبشر»، التي تم إطلاقها مؤخرًا؛ وذلك من أجل العودة إلى بلدانهم مرة أخرى، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

المستفيدون من مبادرة «عودة»

وأوضحت وزارة الداخلية أن من يرغب من حاملي تأشيرة، في (الخروج والعودة، النهائي، تأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها، التأشيرة السياحية)، عليه التسجيل في مبادرة عودة من أجل تسهيل إجراءات عودته إلى بلده مرة أخرى.

كيفية التسجيل في مبادرة «عودة»

وذكرت وزارة الداخلية أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة بالدخول على أيقونة «عودة» عبر منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول التالية: (رقم الإقامة، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، مدينة المغادرة، مطار الوصول) مشيرة إلى أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في منصة أبشر، بغرض التسهيل على المقيمين للاستفادة من المبادرة.

مبادرة «عودة» بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية

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الجدير بالذكر أن «مبادرة عودة» تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية؛ هي «وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني، والهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية»، بالإضافة إلى القطاعات الأمنية المتمثلة في (مديرية الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للسجون، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية).

المطارات المحددة للمغادرة

وأكدت وزارة الداخلية أن مغادرة المقيمين المستفيدين، ستكون عبر المطارات الآتية: مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة؛ وذلك بعد موافقة الدول وسماحها باستقبال رعاياها.

للدخول إلى مبادرة «عودة» عبر منصة «أبشر» اضغط هنا.

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