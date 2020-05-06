بالصور.. «عاجل» توثق جهود رجال الحرس الوطني بالقطاع الغربي

وثَّقت عدسة «عاجل»، جهود رجال القطاع الغربي التابع للحرس الوطني؛ أثناء تأدية مهامهم ومسؤولياتهم المتعددة خلال ساعات منع التجول، وذلك بعددٍ من الألوية والوحدات.

ويواصل رجال القطاع الغربي تنفيذ أمر منع التجول، في جميع أحياء وطرقات وميادين مدينة جدة بشكل عام، وفي الأحياء المعزولة بشكل خاص، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ انطلاقًا مما توليه القيادة من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

يُذكر أن القطاع الغربي، يُشارك في هذه المهمة الوطنية بعددٍ من الألوية والوحدات؛ منذُ بداية إعلان منع التجوال في الكثير من المواقع والأحياء والمداخل الرئيسية للمدن والمحافظات بالمنطقة، وذلك من خلال نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة بهدف الحد من انتشار هذا الوباء العالمي.

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