«اطمئنوا أنتم في السعودية» كلمة توفيق الربيعة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

«اطمئنوا أنتم في السعودية».. هكذا طمأن الدكتور توفيق الربيعة، وزيرة الصحة، الشعب السعودي والمقيمين في المملكة، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وانهالت التعليقات على كلمة الربيعة؛ حيث نالت إعجاب الجميع عبر منصات التواصل التواصل الاجتماعي، كما تصدر توفيق الربيعة محركات البحث بعد كلمته.

وأوضح توفيق الربيعة خلال كلمة له صباح اليوم الأربعاء، إجراءات وزارة الصحة لمواجهة كورونا، كما ذكر أن الدولة منذ بداية الجائحة عملت على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كورونا.

وعدد المواطنون أبرز الإجراءات التي اتخذتها المملكة، تزامنًا مع جائحة فيروس كورونا، مشيرين إلى صرامة الإجراءات واهتمامها بصحة المواطن والمقيم، وذلك منذ ظهور الفيروس داخل المملكة.

كلمة توفيق الربيعة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

دشن رواد التواصل الاجتماعي وسم تحت مسمى (#اطمئنوا_أنتم_في_السعودية) ليتصدر موقع «تويتر» في الحال، وذلك بعد ما رأى البعض في كلمة وزير الصحة أنها خير دليل على الإجراءات التي تتخذها الحكومة في صالح المواطن والمقيم.

وكتب أحد المشاركين في الهشاتاج: «إجازة مدفوعة الرواتب، علاج مجاني للمواطن والمقيم ومخالف الإقامة، تبرعات للدول الفقيرة لمحاربة الوباء، دعمًا للقطاع الخاص، كل هذا حصل بدولة السلام والإسلام المملكة العربية السعودية».

Advertisements

وأضاف آخر: «الله يسعدك ويحفظك من كل شر ويجزيك عنا جميعًا كل خير ويبشرك بجنات النعيم ويجعل الطمأنينة دائمًا تملأ قلبك ويجعل ما تبذلونه من جهود جبارة في ميزان حسناتكم يا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة».

وعلق أحد المغردين: «ما هذه النعم التي تحفنا؟ وما هذا الوطن العظيم الذي يضمنا؟ أقسم بربي أننا نعيش في بلد عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولا يوجد له مثيل ويحق لنا أن نفخر ونفاخر بقيادتنا وأرضنا وحكومتنا وشعبنا».

المملكة تعطي دروسًا مجانية لدول العالم

ووصف آخر موقف السعودية بأنه درس مجاني لدول العالم؛ حيث قال: «السعودية أعزها الله تعطي درسًا مجانيًّا لجميع دول العالم في حقوق الإنسان)، وسيذكر التاريخ عندما ستدق أوروبا طبال الحروب.. كانت السعودية تمارس طب القلوب والإنسانية دون تمييز بين مواطن أو مقيم بلوحتي مخالفي نظام الإقامة.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أوضح أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جدًا بفيروس كورونا، فمعدل الوفيات العالمي يبلغ 7% في حين أن المعدل في المملكة هو أقل من 0.7%.

وأكد توفيق الربيعة أن المعدل العالمي أكثر من 10 أضعاف المعدل في المملكة وهذا لسببين رئيسيين، وهما وجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد طورته وزارة الصحة من خلال مجموعة خبراء سعوديين يقومون بالاجتماع بشكل يومي لتحديث البروتوكول.

اقرأ أيضًا