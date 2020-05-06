تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه
نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، جولات تفتيشية على المستشفيات والمستوصفات الأهلية بالمنطقة، استمرارًا للجولات المكثفة للتأكد من تطبيق قرارات التوطين.
وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري، أن زيارات اللجنة تأتي استكمالًا لجهود كل القطاعات المعنية في المنطقة لمواجهة جائحة كورونا، تنفيذًا لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران رئيس اللجنة العليا للتوطين في المنطقة.
وأوضح الدوسري أن اللجنة قامت بزيارة 24 منشأة صحية بالمنطقة بلغت نسبة التوطين بها 32%، وعدد العاملين السعوديين في القطاع 334 موظفًا سعوديًا منهم 107 موظفات، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين فيه 712 وافدًا من مختلف الجنسيات، ورصد وإنذار 3 منشآت مخالفةً، تنوعت المخالفات المرصودة ما بين وسائل الأمن السلامة وساعات عمل السعوديين خلال الشهر الكريم.
وأشار الدوسري إلى أن اللجنة قامت بتوضيح توجهات الوزارة خلال الفترة وأهم القرارات المتخذة من قبلها والتسهيلات المقدمة لأصحاب الأعمال والعاملين في النشاط للمساعدة في تخفيف الأضرار الناتجة عن جائحة كورونا في سوق العمل في المنطقة، وطرق الاستفادة منها، والمحافظة على العاملين السعوديين فيه، مؤكدًا أن اللجنة تقوم بمتابعة أعمالها على مدار اليوم لمراقبة كل الأنشطة الموطنة، منعًا من استغلالها من ضعاف النفوس.
اقرأ أيضًا:
"الصناعات العسكرية" تناقش تعزيز الأبحاث وتطوير الابتكار مع شركائها من الجهات الأمنية
هيئة الصناعات العسكرية تدشن منظومات "الطائرات بدون طيار"
«هدف» لمنشآت القطاع الخاص: لا توجد مهن مستثناة من مبادرة دعم التوظيف
كانت هذه تفاصيل خبر جولات تفتيشية للجان توطين الوظائف على 24 منشأة صحية في نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.