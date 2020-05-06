جولات تفتيشية للجان توطين الوظائف على 24 منشأة صحية في نجران

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، جولات تفتيشية على المستشفيات والمستوصفات الأهلية بالمنطقة، استمرارًا للجولات المكثفة للتأكد من تطبيق قرارات التوطين.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري، أن زيارات اللجنة تأتي استكمالًا لجهود كل القطاعات المعنية في المنطقة لمواجهة جائحة كورونا، تنفيذًا لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران رئيس اللجنة العليا للتوطين في المنطقة.

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وأوضح الدوسري أن اللجنة قامت بزيارة 24 منشأة صحية بالمنطقة بلغت نسبة التوطين بها 32%، وعدد العاملين السعوديين في القطاع 334 موظفًا سعوديًا منهم 107 موظفات، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين فيه 712 وافدًا من مختلف الجنسيات، ورصد وإنذار 3 منشآت مخالفةً، تنوعت المخالفات المرصودة ما بين وسائل الأمن السلامة وساعات عمل السعوديين خلال الشهر الكريم.

وأشار الدوسري إلى أن اللجنة قامت بتوضيح توجهات الوزارة خلال الفترة وأهم القرارات المتخذة من قبلها والتسهيلات المقدمة لأصحاب الأعمال والعاملين في النشاط للمساعدة في تخفيف الأضرار الناتجة عن جائحة كورونا في سوق العمل في المنطقة، وطرق الاستفادة منها، والمحافظة على العاملين السعوديين فيه، مؤكدًا أن اللجنة تقوم بمتابعة أعمالها على مدار اليوم لمراقبة كل الأنشطة الموطنة، منعًا من استغلالها من ضعاف النفوس.

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