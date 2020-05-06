بالصور.. «أمانة مكة» تغلق منشآت غذائية مخالفة.. وتتلف أسماكًا فاسدة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، سيارة نقل مخالفة غير مهيأة لنقل المجمدات تقوم بنقل أسماك مخالفة للاشتراطات الصحية في حي النوارية الشرقية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية تمكنت من ضبط 311 كجم أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، بعد فحص الأسماك من قبل المختصين، اتضح فسادها مع انبعاث روائح كريهة وتغير في لونها وخواصها الطبيعية.

وأوضح، أن المركبة مخالفة لاشتراطات نقل اللحوم والأسماك، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ اللازم حيال المخالف، حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.

وتأتي هذه الجهود، ضمن الجولات الرقابية المكثفة، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على كل أمانات المملكة «غذاؤكم أمانة».

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة، حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم، وذلك بمتابعة من معالي أمين العاصمة المقدسة.

كما أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثله في بلدية العتيبية منشآت غذائية يدوية لعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأوضح رئيس بلدية العتيبية المهندس بندر آل زيد، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار جائحة كورونا .

وأكد متابعة تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان «غذاؤكم أمانة»، التي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة .

وأوضح، أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية من خلال تكثيفها للجولات الصحية اليومية، قامت بإغلاق 4 محلات مخالفة للتعليمات النظامية فيما يخص تراخيص المحلات والمخالفة للاشتراطات الصحية، التي تستوجب إغلاق المنشأة ورصدت العديد من المخالفات الصحية، وتم إتلاف ما يقارب 15 كيلو من الأطعمة «مجهولة المصدر»، وأوقفت عددًا من العمالة المخالفة للشهادات الصحية من مزاولة النشاط.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ اللازم؛ بشأن العاملين غير المتقيدين بلبس الكمامات والقفازات أثناء العمل، وجرى على الفور تنفيذ الإجراءات الاحترازية وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المُخالفين.

ولفت «رئيس البلدية»، إلى أنه تم إتلاف المواد الغذائية المجهولة بالطرق الصحية المُتّبعة تحت إشراف المراقبين الصحيين، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق المحلات المُخالفة لحين تصحيح أوضاعها، مشددًا في الوقت ذاته على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة.

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