السعودية اليوم / بلدية ينبع : إزالة البسطات العشوائية ومصادرة كميات من السوبيا والخضروات



ينبع 13رمضان 1441هـ الموافق 06مايو 2020م واس

تواصل الفرق الرقابية ببلدية ينبع جولاتها الميدانية على المطاعم والمنشآت الغذائية، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المقدمة .

وأسفرت هذه الجولات عن ضبط عدة مخالفات منها سوء النظافة وسوء تداول المواد الغذائية .

كما أسفرت الجولات الميدانية لمعالجة وضع الباعة المتجولين عن إزالة البسطات العشوائية ومصادرة كميات من أكياس السوبيا والخضروات المعرضة لأشعة الشمس.

// انتهى //

19:57ت م

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