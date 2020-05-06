السعودية اليوم / مدير جامعة المجمعة يترأس ثاني جلسة افتراضية لمجلس الجامعة في جلسته السادسة للعام الجامعي 1440 / 1441 هـ



الرياض 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

ترأس معالي مدير جامعة المجمعة - نائب رئيس مجلس الجامعة - معالي الدكتور خالد بن سعد المقرن الجلسة السادسة للمجلس للعام الجامعي 1440/1441هـ ، اليوم كثاني اجتماع افتراضي للمجلس، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة بشأن الحد من انتشار فايروس

وخلال الاجتماع نوه معالي مدير الجامعة بما تقدمه القيادة الرشيد من اهتمام متواصل وتسخير كافة الإمكانيات لصحة المواطن والمقيم وضمان حقوقهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا الغالية، مشيداً بتكاتف جميع جهات الدولة في سبيل تجاوز هذه الأزمة ، وما تبذله وزارة التعليم من جهود عظيمة.

وقدم معاليه الشكر لجميع منسوبي الجامعة على ما أبدوه من تعاون في تطبيق الإجراءات الوقائية ، وما قدمته جميع وحدات الجامعة من مبادرات تصب في هذا الجانب ، وسير إجراءات العمل الإداري على الوجه الأكمل من خلال الالتزام بالعمل عن بُعد مع التواصل مع جميع المستفيدين خارج الجامعة ، كما أبدى تقديره لأعضاء هيئة التدريس ، وما قاموا به من جهد في استمرار العملية التعليمية بالشكل المطلوب من خلال الوسائل المتطورة المتاحة .

بعد ذلك استعرضت خلال الجلسة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، واتخذ حيالها عدداً من القرارات والتوصيات، ومن أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها الموافقة على منح الدرجة العلمية للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في درجة الماجستير وكذلك المتوقع تخرجهم لدرجة البكالوريوس ، والموافقة على التقويم الأكاديمي للعام الجامعي القادم 1442 / 1443هـ لدرجة البكالوريوس وللدراسات العليا ، مع الموافقة على عدد من التعاقدات والتعيينات والتفرغ العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس ، وأيضاً الموافقة على خطة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والبرامج الطلابية للعام الجامعي القادم، وتعديل بعض القواعد التنفيذية للائحة الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس.

// انتهى //

19:56ت م

0173



الرياض 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسترأس معالي مدير جامعة المجمعة - نائب رئيس مجلس الجامعة - معالي الدكتور خالد بن سعد المقرن الجلسة السادسة للمجلس للعام الجامعي 1440/1441هـ ، اليوم كثاني اجتماع افتراضي للمجلس، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة بشأن الحد من انتشار فايروس كورونا ، وشارك في الإجتماع أمين عام مجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح ، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة .وخلال الاجتماع نوه معالي مدير الجامعة بما تقدمه القيادة الرشيد من اهتمام متواصل وتسخير كافة الإمكانيات لصحة المواطن والمقيم وضمان حقوقهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا الغالية، مشيداً بتكاتف جميع جهات الدولة في سبيل تجاوز هذه الأزمة ، وما تبذله وزارة التعليم من جهود عظيمة.وقدم معاليه الشكر لجميع منسوبي الجامعة على ما أبدوه من تعاون في تطبيق الإجراءات الوقائية ، وما قدمته جميع وحدات الجامعة من مبادرات تصب في هذا الجانب ، وسير إجراءات العمل الإداري على الوجه الأكمل من خلال الالتزام بالعمل عن بُعد مع التواصل مع جميع المستفيدين خارج الجامعة ، كما أبدى تقديره لأعضاء هيئة التدريس ، وما قاموا به من جهد في استمرار العملية التعليمية بالشكل المطلوب من خلال الوسائل المتطورة المتاحة .بعد ذلك استعرضت خلال الجلسة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، واتخذ حيالها عدداً من القرارات والتوصيات، ومن أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها الموافقة على منح الدرجة العلمية للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في درجة الماجستير وكذلك المتوقع تخرجهم لدرجة البكالوريوس ، والموافقة على التقويم الأكاديمي للعام الجامعي القادم 1442 / 1443هـ لدرجة البكالوريوس وللدراسات العليا ، مع الموافقة على عدد من التعاقدات والتعيينات والتفرغ العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس ، وأيضاً الموافقة على خطة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والبرامج الطلابية للعام الجامعي القادم، وتعديل بعض القواعد التنفيذية للائحة الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس.// انتهى //19:56ت م0173

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