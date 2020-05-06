السعودية اليوم / الصحة المصرية تعلن تسجيل 387 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 حالة وفاة



القاهرة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 387 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية

لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا، مبينًا أن ال 387 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي.

وقال "مجاهد" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم

شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

// انتهى //

19:50ت م

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القاهرة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 387 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 17 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبيةلفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا، مبينًا أن ال 387 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي.وقال "مجاهد" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تمشفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.// انتهى //19:50ت م0171

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