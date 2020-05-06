السعودية اليوم / أمانة الجوف توزع أكثر من3500 كمامة على العمالة



سكاكا 13 رمضان 1441 هـ الموافق 0065 مايو 2020 م واس

وزعت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أكثر من 3500 كمامة على العمالة في مساكنهم والمدارس المتواجدين بها، وذلك ضمن حملة وقاية التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، والتي تستهدف العمالة الوافدة وجميع العاملين في الميدان كرجال والجهات المشاركة بأعمال الأمانة والبلديات لمواجهة فيروس

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن تطبيق الإجراءات الوقائية بالمنطقة تحظى باهتمام وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ومتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل .

// انتهى //

19:46ت م

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سكاكا 13 رمضان 1441 هـ الموافق 0065 مايو 2020 م واسوزعت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أكثر من 3500 كمامة على العمالة في مساكنهم والمدارس المتواجدين بها، وذلك ضمن حملة وقاية التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، والتي تستهدف العمالة الوافدة وجميع العاملين في الميدان كرجال والجهات المشاركة بأعمال الأمانة والبلديات لمواجهة فيروس كورونا وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن تطبيق الإجراءات الوقائية بالمنطقة تحظى باهتمام وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ومتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل .// انتهى //19:46ت م0168

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