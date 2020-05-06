السعودية اليوم / التزام تام بأمر منع التجول في مدن ومحافظات منطقة الباحة



الباحة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

شهدت جميع الأحياء والطرقات في مدن ومحافظات منطقة الباحة التزام تام بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمنع التجول ابتداءا من الخامسة مساءً وحتى الساعة التاسعة صباحاً، وذلك للحد من انتشار فيروس

وأظهرت جولة عدسة "واس" خلو جميع الأحياء والشوارع والحدائق العامة من المارة وسط حضور ومتابعة من قبل الجهات الأمنية المكلفة بتطبيق النظام، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين بعظم المسؤولية في تطبيق هذا الأمر والمكوث في المنازل, وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

// انتهى //

19:45ت م

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الباحة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسشهدت جميع الأحياء والطرقات في مدن ومحافظات منطقة الباحة التزام تام بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمنع التجول ابتداءا من الخامسة مساءً وحتى الساعة التاسعة صباحاً، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.وأظهرت جولة عدسة "واس" خلو جميع الأحياء والشوارع والحدائق العامة من المارة وسط حضور ومتابعة من قبل الجهات الأمنية المكلفة بتطبيق النظام، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين بعظم المسؤولية في تطبيق هذا الأمر والمكوث في المنازل, وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //19:45ت م0167

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