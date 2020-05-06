السعودية اليوم / الفرق التطوعية بتبوك تشارك الدفاع المدني بالمنطقة الرقابة على المنشآت الحيوية



تبوك 13 رمضان 1441 هـ الموافق06مايو 2020 م واس

يشارك فريقي نبض الحياة التطوعي والسلامة النسائي بمنطقة تبوك، ودوريات الإشراف الوقائي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ، في نشر ثقافة السلامة الوقائية و متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية على المنشآت والمراكز التجارية.

وأكد نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول رافع بن زايد العمري : أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك تسعى وتعد برامج وقائية وتثقيفية تأهل منسوبيها على تنفيذها وتسخر كافة إمكاناتها وقدرتها وتُعقد شراكات مجتمعية مع الفرق التطوعية للقيام ببرامج تهدف إلى رفع مستوى الوعي الوقائي لدى كافة مكونات المجتمع من أجل تحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة لهم ، مبيناً أن الفرق التطوعية تشارك مع فرق الإشراف الوقائي بالمديرية للتأكد من توفر وسائل السلامة الوقائية في المنشآت المسموح لها العمل خلال فترة منع التجول ، مشيداً بدور الفرق التطوعية ومساهمتها وتعاونها مع الدفاع المدني بمنطقة تبوك .

من جهتها قالت رئيسة فريق السلامة النسائي التطوعي بتبوك فاطمة البلوي بالمنطقة أن ( 20 ) متطوعة من أعضاء الفريق يعملون بعد تدريبهم إلى جانب دوريات السلامة والإشراف الوقائي بالمديرية للتأكد من التزام المنشآت التجارية والمستثناه من قرار منع التجول بالتأكد من وسائل السلامة وصلاحيتها بالمواقع والتأكد من مخارج الطوارئ وعدم تخزين البضائع بطريقة تشكل خطر وسلامة التمديدات الكهربائية وخلافها .

فيما أكد المدير التنفيذي لفريق نبض الحياة التطوعي أحمد الزهراني أن 40 متطوعاً من أعضاء الفريق يعملون بعد تدريبهم إلى جانب دوريات السلامة الميدانية بالدفاع المدني بالعمل على متابعة إلتزام المنشآت التجارية المستثناة من قرار منع التجول بتطبيق الاجراءات الوقائية والابلاغ عن أي مخالفة لاشتراطات السلامة بهذه المنشآت ، مشيراً أن الفريق يفخر ببذل الوقت والجهد لخدمة المجتمع في مثل هذه الظروف وفي غيرها.

// انتهى //

19:40ت م

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