السعودية اليوم / رئيس الوزراء البريطاني يلوح بإمكانية تخفيف بعض إجراءات الإغلاق التام الأسبوع المقبل



لندن 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الحكومة ربما تبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج محاربة إنتشار

وأشار جونسون خلال أول مخاطبه له في مجلس العموم بعد تشافيه من الإصابة بالمرض، إلى أن المرحلة الثانية ربما تشمل تخفيف بعض إجراءات العزل الإجتماعي دون أن يفصل نوعها، مضيفاً إنه من الأفضل توجيه الشعب بخطط الحكومة قبل فترة كافية.

مما يذكر إن بريطانيا بدأت سياسة الإغلاق التام منذ أكثر من سبعة أسابيع، وأسفر إنتشار المرض عن تسجيل المملكة المتحدة أعلى معدل وفيات ضمن دول المجموعة الأوروبية بأكثر من ثلاثين ألف ضحية.

// انتهى //

19:27ت م

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لندن 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الحكومة ربما تبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج محاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد الإثنين المقبل على ضوء إنخفاض عدد الإصابات الجديدة خلال الأيام الماضية.وأشار جونسون خلال أول مخاطبه له في مجلس العموم بعد تشافيه من الإصابة بالمرض، إلى أن المرحلة الثانية ربما تشمل تخفيف بعض إجراءات العزل الإجتماعي دون أن يفصل نوعها، مضيفاً إنه من الأفضل توجيه الشعب بخطط الحكومة قبل فترة كافية.مما يذكر إن بريطانيا بدأت سياسة الإغلاق التام منذ أكثر من سبعة أسابيع، وأسفر إنتشار المرض عن تسجيل المملكة المتحدة أعلى معدل وفيات ضمن دول المجموعة الأوروبية بأكثر من ثلاثين ألف ضحية.// انتهى //19:27ت م0162

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