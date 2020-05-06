السعودية اليوم / السودان: تسجيل 74 حالة إصابة بفيروس كورونا



الخرطوم 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم، عن تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس

// انتهى //

19:26ت م

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الخرطوم 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم، عن تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت أربعة حالات وفاة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في السودان منذ بداية الجائحة إلى 852 حالة إصابة، و49 وفاة.// انتهى //19:26ت م0160

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