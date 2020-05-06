السعودية اليوم / الجزائر تسجل 159 إصابة جديدة و 6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة



الجزائر 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، عن تسجيل 159 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأشار الناطق الرسمي للجنة الرصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، الى ارتفاع عدد الوفيات إلى 476 حالة وفاة، بعدما تم تسجيل 6 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وتماثل 130 مصابا بالفيروس للشفاء، حسب المصدر ذاته، ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 2197 شخصا.

// انتهى //

19:26ت م

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الجزائر 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، عن تسجيل 159 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، و6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4997.وأشار الناطق الرسمي للجنة الرصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، الى ارتفاع عدد الوفيات إلى 476 حالة وفاة، بعدما تم تسجيل 6 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.وتماثل 130 مصابا بالفيروس للشفاء، حسب المصدر ذاته، ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 2197 شخصا.// انتهى //19:26ت م0159

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