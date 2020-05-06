السعودية اليوم / محافظة طبرجل .. حضور أمني .. والتزام مجتمعي



طبرجل 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

تشهد الطرقات والشوارع بمحافظة طبرجل حضورا أمنياً خلال أوقات أمر منع التجول بدءاً من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة التاسعة صباحاً ، وذلك ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار

ووثقت عدسة "واس" بمنطقة الجوف عدد من الطرق الرئيسة والشوارع والميادين بالمحافظة للوقوف على تطبيق الأمر، الذي أظهر التزاماً من المواطنين والمقيمين وتجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم الداعمة لخطط الجهات الحكومية في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره.

فيما عزز الانتشار الأمني من وجوده في الطرق الرئيسة والشوارع المؤدية لها بمختلف الاتجاهات، ضمن الجهود المكثفة بالمنطقة على سلامة وصحة الجميع.

// انتهى //

19:14ت م

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طبرجل 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واستشهد الطرقات والشوارع بمحافظة طبرجل حضورا أمنياً خلال أوقات أمر منع التجول بدءاً من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة التاسعة صباحاً ، وذلك ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والحد من انتشاره.ووثقت عدسة "واس" بمنطقة الجوف عدد من الطرق الرئيسة والشوارع والميادين بالمحافظة للوقوف على تطبيق الأمر، الذي أظهر التزاماً من المواطنين والمقيمين وتجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم الداعمة لخطط الجهات الحكومية في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره.فيما عزز الانتشار الأمني من وجوده في الطرق الرئيسة والشوارع المؤدية لها بمختلف الاتجاهات، ضمن الجهود المكثفة بالمنطقة على سلامة وصحة الجميع.// انتهى //19:14ت م0153

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