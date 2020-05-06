السعودية اليوم / مصرع 45 شخصًا جراء انهيار منجم للذهب في ليبيريا



مونروفيا 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

لقي 45 من عمّال المناجم مصرعهم اليوم، إثر انهيار منجم ذهب شمال غرب ليبيريا.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبرية، إن انزلاقات أرضية بسبب أمطار غزيزة شهدتها منطقتي "ماساكابوه" و "بانغوما" تسببت في انهيار منجم الذهب، بمقاطعة "غراند كيب ماونت" شمال غرب البلاد.

وأعربت السلطات عن قلقها من تزايد أعداد القتلى، مشيرة إلى استمرار أعمال البحث والإنقاذ عن مفقودين.

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19:12ت م

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