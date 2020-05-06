شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة جازان": 15 ألف مستفيد من مبادرات الرعاية المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت صحة جازان عدداً من المبادرات بالتزامن مع الإجراءات الإحترازية التي تتخذها وزارة الصحة لحماية المواطنين والمقيمين والحد من إنتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وبلغ عدد المستفيدين من تسع مبادرات أطلقتها إدارة الرعاية الصحية المنزلية خلال شهري مارس وأبريل 15217 مستفيد ، وأسهم 29 فريق موزعين على مستشفيات المنطقة في تنفيذ 9400 زيارة منزلية للمرضى المستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية البالغ عددهم 2100 مريض.

ومن أهم تلك المبادرات الفرز البصري للمرضى وأهاليهم المرافقين لهم والقائمين على رعايتهم، ومبادرة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية، ومبادرة الدعم النفسي والإجتماعي لمرضى الرعاية الصحية المنزلية، ومبادرة التثقيف الصحي للمرضى وذويهم، ومبادرة تقديم الرعاية التلطيفية لمرضى السرطان بالمنازل، ومبادرة التواصل الصوتي والمرئي مع ذوي المرضى وغيرها من المبادرات.