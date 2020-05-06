توجيه بتأخير أذان المغرب 3 دقائق في محافظة جازان السعودية لهذا السبب

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 6 مايو 2020 06:14 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 182 زيارة

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أعلن فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان في السعودية، تأخير أذان المغرب 3 دقائق في بعض الأماكن عن تقويم منطقة مكة المكرمة.

ووفقا لصحيفة “سبق” المحلية، فإن المتحدث الرسمي باسم الفرع محمد كريري أكد أنه “تم تشكيل لجان في القطاعات الجبلية، والتي توصلت إلى ضرورة تأخير الأذان عن توقيت أم القرى (مكة المكرمة) من دقيقتين إلى 3 دقائق”، مرجعا ذلك للفوارق في توقيت أذان المغرب.

وأكد “كريري” أنه صدر توجيه لمؤذني المساجد في تلك المواقع بمراعاة التأخير في أذان المغرب.

جاء ذلك، بعد جدل واسع حول فارق التوقيت في المحافظات الجبلية والساحلية، وفق تقويم أم القرى، والذي حسمه المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، في فتواه لمواطن في محافظة الريث (إحدى المحافظات الجبلية بمنطقة جازان).