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سجلت محافظة الطائف ارتفاعاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث كان الرقم الأعلى والذي أعلن عنه اليوم الأربعاء، بـ 163 إصابة ليُصبح الإجمالي 662 إصابة، فيما زادت حالات التعافي اليوم لـ 10 حالات جديدة، ليصل مجموعها عند 106 حالات.
جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات، حيث بلغت الحالات النشطة 556 حالة.الطائف فيروس كورونا الجديد
إصابات كورونا في الطائف.. 163 إصابة جديدة والإجمالي يرتفع إلى 662 حالةفهد العتيبي الخليج 365 2020-05-06
سجلت محافظة الطائف ارتفاعاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث كان الرقم الأعلى والذي أعلن عنه اليوم الأربعاء، بـ 163 إصابة ليُصبح الإجمالي 662 إصابة، فيما زادت حالات التعافي اليوم لـ 10 حالات جديدة، ليصل مجموعها عند 106 حالات.
جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات، حيث بلغت الحالات النشطة 556 حالة.
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
06:39 PM
زادت حالات التعافي اليوم لـ 10 حالات ليصل مجموع المتعافين بالمحافظة 106
سجلت محافظة الطائف ارتفاعاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث كان الرقم الأعلى والذي أعلن عنه اليوم الأربعاء، بـ 163 إصابة ليُصبح الإجمالي 662 إصابة، فيما زادت حالات التعافي اليوم لـ 10 حالات جديدة، ليصل مجموعها عند 106 حالات.
جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات، حيث بلغت الحالات النشطة 556 حالة.
، إصابات كورونا في الطائف.. 163 إصابة جديدة والإجمالي يرتفع إلى 662 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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