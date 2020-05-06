، الصحة المصرية: تسجيل 387 إصابة بكورونا.. و17 حالة وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس و17 وفاة.

وقالت الوزارة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، تخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم؛ هو 7588 حالة؛ من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.وزارة الصحة المصرية فيروس كورونا الجديد