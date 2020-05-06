السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الضفة الغربية وقطاع غزة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الضفة الغربية وقطاع غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المتعففة والأكثر احتياجًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية.

وجرى توزيع 1,900 سلة غذائية استفاد منها 9,500 فرد، منها 500 سلة غذائية في محافظة القدس، استفاد منها 2,500 فرد، و800 سلة غذائية في محافظة الخليل، استفاد منها 4,000 فرد، و600 سلة غذائية في محافظة غزة، استفاد منها 3,000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب الفلسطيني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.



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