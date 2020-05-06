الصحة السعودية: تسجيل 1687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة المزيد

سجلت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 31938.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 209.

وأكدت الوزارة أن مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية وصل إلى 6783، بعد تسجيل 1352 حالة شفاء جديدة.