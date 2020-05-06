، لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد إجتماعها.. ومتحدث الصحة يؤكد المتابعة المستمرة لإكتشاف الفيروس مبكراً ومنع إنتشاره ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الأربعاء إجتماعها السابع والسبعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى إستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والإطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .

وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي شارك شارك فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والمقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، حيث أوضح الدكتور محمد العبدالعالي متحدث الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (3680376) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (1206218) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (257818) آلف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العددالجديد من الحالات المؤكدة وهي (1687 )

وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: جدة (312) حالة، ومكةالمكرمة (308) حالة، والمدينة (292))حالة، والطائف (163) حالة، والرياض (146) حالة، والجبيل (93) حالة، والدمام (84) حالة، والهفوف (53) حالة، والخبر (30) حالة، وتبوك (28) حالة، وصبيا (22) حالة، وينبع (21) حالة، ووالطائف (65) حالة، والقنفذة (18) حالة، والدرعية (16) حالة، وبيش (12) حالة، والمجاردة (11) حالة، واملج (9) حالات، ووخميس مشيط (7) حالات، وضرما (5) حالات، ومحايل عسير (4) حالات، والظهران (4) حالات، والخرج (4) حالات، والجفر (3) حالات، ووالقطيف(3) حالات، والقطيف (3) حالات، وقرية العليا (3) حالات، وبريدة (3) حالات، والمذنب (3) حالات، وسبت العلاية (3) حالات، وقيا(3) حالات، وضبا (3) حالات، ورفحاء (3) حالات، وبيشة حالتان، والليث حالتان، وأضم حالتان، وحالة واحدة في كل من الخفجي، وسلوى، والبدائع، ووادي الفرع، وميسان، والكامل، والغزالة، وعرعر، وليلى.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (31938) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (24946) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها ( 137) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر بأن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1687) 27٪ من الحالات تعود لسعوديين وعددهم (458) حالة، و 73٪ لغير سعوديين وعددهم (1229)، و 20٪ من الحالات للإناث، وعددهن (330)حالة، و80٪ للذكور وعددهم (1357) حالة.

كما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 3٪، والأطفال 6٪، والبالغون 91٪.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (6783) حالة بإضافة (1352)حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات

(209) حالة، بإضافة 9 حالات وفيات جديدة، واحدة لسعودية في جده تبلغ من العمر (69)عاما و(8) وفيات لغير سعوديين في مكة المكرمة، والرياض، والمدينة المنورة، وجدة، وتتراوح أعمارهم بين 27 عاما و 82 عاما.

وطمأن متحدث ⁧‫وزارة الصحة الجميع

بالقول اطمئنوا.. اطمئنوا .. اطمئنوا، فأنتم في المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة تضع صحة الإنسان أولا

فبهذه الكلمات إختتم معالي وزير الصحة كلمته التي إستمعنا اليها فجر اليوم، فبحمد الله المملكة لديها نظام صحي قوي والإحترازات التي وضعتها الدولة منذ قبل تسجيل أول حالة فيها ومنذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا فجميع هذه الإحترازات والتطبيقات وما قمتم به كان هو السمة الظاهرة لمعظم أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وكان له دور فاعل على المحافظة على قوة هذا النظام الصحي، والدول التي تستطيع أن تحقق أفضل ما يمكنها في مواجهة الأوبئة والجوائح العالمية ومن أمثلتها جائحة كورونا الجديد تقوم بأدوار مهمة جداً، ومنها أن تقوم بالفحوص وبقوة للوصول إلى الحالات بشكل مبكر ، كما تقوم بوضع أفضل الطرق والأدلة العلاجية لكي تستطيع أن تقدم أكبر نسب للشفاء والتعافي وهو ما يتم تطبيقه بأفضل المستويات في المملكة لحماية أرواح أفراد المجتمع بتقليل حالات الوفيات كما إستمعنا في كلمة معالي وزير الصحة إلى أرقام ونسب مهمة جداً عن معدلات الوفاة في المملكة مقارنة بما يسجل عالمياً.

ولهذا فإن منظومتنا الصحية لن تنتظر هذا الفيروس ليعدي الكثير من الأشخاص ويأتي بهم إلى المستشفيات بل نحن مستمرون على متابعة فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ في المملكة ونطارده لإكتشافه مبكراً.

وبيّن ‬⁩ أن الفحص الموسع يدخل مرحلة مهمة جداً، وسنصل إلى المجتمع عبر تطبيق ⁧‫موعد‬⁩، والذي إقترب عدد زواره من مليون شخص قام بعمل التقييم الذاتي، مذكراً بأن الفحص المخبري إختياري وليس إجباري، وآمن وسهل جدًا.

‬⁩كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الإستفسار أو الإستشارة على رقم مركز إتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

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من جانبه أشار المتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إلى بيان وزارة الداخلية الذي صدر يوم أمس ونُشر عبر وكالة الأنباء السعودية وتم خلاله الإعلان عن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا ، وذلك إنفاذاً للأمر الملكي الكريم، الذي يأتي انطلاقاً من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولفت المقدم الشلهوب النظر إلى أن هذه الأحكام والعقوبات تهدف إلى تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا ، ورفع مستوى استشعار المسؤولية الشخصية لكل فرد في مواجهة هذه الجائحة، مؤكداً بأنه تم اتخاذ كافة التدابير الأمنية لضبط المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة بحق كل من يرتكبها ، وسيتم الاعلان يوميا عن المخالفات التي يتم ضبطها في كل منطقة من مناطق المملكة .

كما جدد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية التأكيد بإتاحة التسجيل وبشكل استثنائي لجميع الجنسيات في مبادرة "عودة" التي أطلقتها وزارة الداخلية ، وذلك لمن يرغب من المقيمين حاملي تأشيرة ( الخروج والعودة، والنهائي، وتأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها، والتأشيرة السياحية) من السفر جواً لبلدانهم، وذلك بعد موافقة الدول السماح باستقبال رعاياهم.

كما سيتم الإعلان عن لائحة للحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا يتم فيها تحديد المخالفات وعقوبات ارتكابها لاحقاً.

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فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة