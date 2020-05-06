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كشف الخبير النفطي أنس الحجي، أن المملكة ستستفيد من انخفاض أسعار النفط، وستنتهي بحصة سوقية أكبر وأسعار أعلى تستعيد أسعار النفط.
وتوقع "الحجي" أن تتراوح مستويات أسعار النفط بين 60 و70 دولاراً بدءاً من منتصف العام المقبل ولفترة زمنية طويلة، بناءً على آفاق إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، بجانب تخفيضات الإنتاج العالمية.
وقال "الحجي" في مقابلة مع قناة العربية: العالم سيخسر 4.5 مليون برميل يومياً في العام المقبل؛ جراء تراجع الاستثمارات في النفط الصخري، وعدم المقدرة مستقبلاً على تعويض معدل النضوب العالي في هذا القطاع.
وأشار إلى التقرير المنشور في مجلة "فورين بوليسي" الذي يظهر أن المملكة ستكون المستفيد الاستراتيجي مما يجري في أسواق النفط.
النفط
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 05:33 PM
ستعود بين 60 و70 دولاراً.. مع تراجع استثمارات النفط الصخريخبير نفطي: السعودية ستنتهي بحصة سوقية أكبر وأسعار أعلى
كشف الخبير النفطي أنس الحجي، أن المملكة ستستفيد من انخفاض أسعار النفط، وستنتهي بحصة سوقية أكبر وأسعار أعلى تستعيد أسعار النفط.
وتوقع "الحجي" أن تتراوح مستويات أسعار النفط بين 60 و70 دولاراً بدءاً من منتصف العام المقبل ولفترة زمنية طويلة، بناءً على آفاق إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، بجانب تخفيضات الإنتاج العالمية.
وقال "الحجي" في مقابلة مع قناة العربية: العالم سيخسر 4.5 مليون برميل يومياً في العام المقبل؛ جراء تراجع الاستثمارات في النفط الصخري، وعدم المقدرة مستقبلاً على تعويض معدل النضوب العالي في هذا القطاع.
وأشار إلى التقرير المنشور في مجلة "فورين بوليسي" الذي يظهر أن المملكة ستكون المستفيد الاستراتيجي مما يجري في أسواق النفط.
، خبير نفطي: السعودية ستنتهي بحصة سوقية أكبر وأسعار أعلى ،
المصدر : الخليج 365
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