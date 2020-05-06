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كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، بأنه سيتم الإعلان عن لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس "كورونا"، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان يومياً عن العقوبات التي يتم ضبطها في كل منطقة.
وأوضح "الشلهوب" في المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات "كورونا": أن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة "كورونا" تهدف إلى تعزيز الالتزام بتلك الإجراءات، ورفع مستوى استشعار المسؤولية الشخصية لكل فرد في مواجهة هذه الجائحة.
وجدد متحدث "الداخلية" في هذا الصدد التأكيد على اتخاذ كل التدابير الأمنية لضبط المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة بحق كل من يرتكبها.
وأضاف: سيتم الإعلان يومياً عن العقوبات التي يتم ضبطها في كل منطقة، كذلك سيتم لاحقاً الإعلان عن لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس "كورونا" يتم فيها تحديد المخالفات وعقوبة من يرتكبها.
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 05:22 PM
الكشف يومياً عن العقوبات التي يتم ضبطها في كل منطقة
كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، بأنه سيتم الإعلان عن لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس "كورونا"، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان يومياً عن العقوبات التي يتم ضبطها في كل منطقة.
وأوضح "الشلهوب" في المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات "كورونا": أن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة "كورونا" تهدف إلى تعزيز الالتزام بتلك الإجراءات، ورفع مستوى استشعار المسؤولية الشخصية لكل فرد في مواجهة هذه الجائحة.
وجدد متحدث "الداخلية" في هذا الصدد التأكيد على اتخاذ كل التدابير الأمنية لضبط المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة بحق كل من يرتكبها.
وأضاف: سيتم الإعلان يومياً عن العقوبات التي يتم ضبطها في كل منطقة، كذلك سيتم لاحقاً الإعلان عن لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس "كورونا" يتم فيها تحديد المخالفات وعقوبة من يرتكبها.
، "الشلهوب": سيتم الإعلان عن لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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