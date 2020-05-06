محمد بن مسعود - الدمام - إحالة كل من يُضبط بالمخالفة إلى النيابة العامة لإصدار الغرامة بحقه عبدالله النحيط: صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب بأن الأمر الملكي الصادر ليلة أمس، جاء حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين، والحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا"، وتحقيقاً لالتزام الجميع بتحقيق الإجراءات الاحترازية. وأعلنت وزارة الداخلية عن عدد من العقوبات لمخالفي قرارات منع التجول والتجمعات المخالفة للقرار والتي تتضمن أحكامها السجن لفترات معينة حيث سيحال كل من يتم ضبطه مخالفاً للقرار إلى النيابة العامة ليتم إصدار الغرامة المنصوص عليها في لائحة المخالفات، وعقوبة السجن التي سيتم تطبيقها بعد انتهاء جائحة "كورونا". 06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 05:19 PM إحالة كل من يُضبط بالمخالفة إلى النيابة العامة لإصدار الغرامة بحقه Advertisements "متحدث الداخلية": أحكام السجن في مخالفات الأمر الملكي ستطبق لاحقاً "متحدث الداخلية": أحكام السجن في مخالفات الأمر الملكي ستطبق لاحقاً عبدالله النحيط: صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب بأن الأمر الملكي الصادر ليلة أمس، جاء حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين، والحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا"، وتحقيقاً لالتزام الجميع بتحقيق الإجراءات الاحترازية. وأعلنت وزارة الداخلية عن عدد من العقوبات لمخالفي قرارات منع التجول والتجمعات المخالفة للقرار والتي تتضمن أحكامها السجن لفترات معينة حيث سيحال كل من يتم ضبطه مخالفاً للقرار إلى النيابة العامة ليتم إصدار الغرامة المنصوص عليها في لائحة المخالفات، وعقوبة السجن التي سيتم تطبيقها بعد انتهاء جائحة "كورونا". الكلمات المفتاحية ، "متحدث الداخلية": أحكام السجن في مخالفات الأمر الملكي ستطبق لاحقاً ،

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