شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فرحة أحد جنودنا بالحد الجنوبي بعد هطول أمطار الخير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثّق مقطع فيديو، فرحة أحد جنودنا البواسل في الحد الجنوبي بهطول أمطار الخير اليوم الأربعاء. وثّق مقطع فيديو، فرحة أحد جنودنا البواسل في الحد الجنوبي بهطول أمطار الخير اليوم الأربعاء. ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار غزيرة وأتربة مثارة تصحب بتساقط للبرد وسيول على جازان، وتنتهي التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

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