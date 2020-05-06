شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تُحذر من حالة الطقس على 7 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على عدة مناطق وهي " المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، الرياض، حائل، الجوف، الرياض، القصيم " .

ونبهت الهيئة من استمرار الأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على القصيم والجوف وحائل والحدود الشمالية.

كما نبّهت من استمرار الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على الرياض والمنطقة الشرقية، حتى الـ11 مساءًا.