شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إنهاء إجراءات رحلة متوجهة إلى أفغانستان ضمن مبادرة "عودة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): نشرت المديرية العامة للجوازات، مقطع فيديو لمغادرة إحدى الرحلات المتجهة إلى أفغانستان ضمن مبادرة " عودة " . نشرت المديرية العامة للجوازات، مقطع فيديو لمغادرة إحدى الرحلات المتجهة إلى أفغانستان ضمن مبادرة " عودة " . وأوضح الفيديو، قيام منسوبي إدارة الجوازات بتبوك بمتابعة وإنهاء إجراءات السفر للمغادرين عبر الرحلة والتي غادرت المملكة أمس الثلاثاء، من مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك. وكان قد تم إطلاق مبادرة " عودة " ، لتمكين المقيمين حاملي تأشيرات الخروج والعودة، والخروج النهائي، والزيارة بكل أنواعها، والسياحة، من السفر جواً لبلدانهم، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله " .

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