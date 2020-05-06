شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان: الأصل في ذبيحة النذر عدم الأكل منها (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، أن الأصل في ذبيحة النذر ألا يأكل صاحبها منها، مضيفًا : " أما إذا كنت قد نويت الأخذ منها فلك ذلك، لكن الأصل ألا تأخذ منها " .

وأشار في سياق آخر، إلى أنه " لا بأس من تجفيف بعض الأعضاء قبل إتمام الوضوء، لكن الأفضل ألا يحدث ذلك خشية عدم إكمال الغسل بسرعة " .

وأضاف خلال برنامج "يستفتونك": " بلع الريق لا يُفطر الصائم، وكره الفقهاء أن يبلع الإنسان ريقه ولكنه لا يُفطر، وحتى لو تعمّد الشخص بلع ريقه فصومه صحيح بينما إذا خرج (بلغم) فيجب عدم بلعه " .