شكرا لمتابعة خبر عن قانوني يشرح الإجراءات المُتبعة عند الفصل تحت ذريعة "مادة القوة القاهرة " (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف المحامي محمد الغامدي، الإجراءات التي يجب اتباعها حال تعرَّض الموظف للفصل تحت ذريعة المادة 41 ( مادة القوة القاهرة " .

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلنا مسؤول " ، أن الموظف المفصول من عمله يستطيع رفع دعوى أمام المحاكم العمالية لطلب التعويض عن الفصل غير المشروع، مؤكدًا أنه لا يمكن إجبار العامل على تقديم استقالته دون موافقته.

وأشار إلى أن أي موظف مرتبط بعلاقة عمالة مع صاحب العمال، يجب عليه الالتزام بأمرين من أجل ضمان الحفاظ على حقوقه، وهما أن يحرص على قراءة النظام وفهمه والاستعانة بأصحاب الخبرة واستشارتهم، وعدم الانجراف مع صاحب العمل بتوقيع أوراق غير رسمية أو غير نظامية، كإجباره مثلاً على توقيع أوراق أنه موافق على منحه إجازة.

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كشف المحامي محمد الغامدي، الإجراءات التي يجب اتباعها حال تعرَّض الموظف للفصل تحت ذريعة المادة 41 ( مادة القوة القاهرة " .

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلنا مسؤول " ، أن الموظف المفصول من عمله يستطيع رفع دعوى أمام المحاكم العمالية لطلب التعويض عن الفصل غير المشروع، مؤكدًا أنه لا يمكن إجبار العامل على تقديم استقالته دون موافقته.

وأشار إلى أن أي موظف مرتبط بعلاقة عمالة مع صاحب العمال، يجب عليه الالتزام بأمرين من أجل ضمان الحفاظ على حقوقه، وهما أن يحرص على قراءة النظام وفهمه والاستعانة بأصحاب الخبرة واستشارتهم، وعدم الانجراف مع صاحب العمل بتوقيع أوراق غير رسمية أو غير نظامية، كإجباره مثلاً على توقيع أوراق أنه موافق على منحه إجازة.