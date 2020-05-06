بالفيديو.. رصد عمالة مخالفة مشتبه في إصابتها بكورونا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أطاحت الحملة الأمنية المشتركة بمستودعات تديرها عمالة مخالفة تعمل لحسابها الخاص في تجميع وتخزين زيوت السيارات بشكل غير نظامي أطاحت الحملة الأمنية المشتركة بمستودعات تديرها عمالة مخالفة تعمل لحسابها الخاص في تجميع وتخزين زيوت السيارات بشكل غير نظامي وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الزيوت المغشوشة، وعمالة يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد. يذكر أن الحملة المشتركة ضمت كل من وزارتي التجارة والطاقة والجمارك والهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة الموارد البشرية والدوريات الأمنية والبلديات.

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