بالفيديو.. مشهد جميل لأمطار فيفاء

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): وثّق مقطع فيديو، مشهدًا جميلًا لأمطار محافظة فيفاء بالحد الجنوبي، والتي هطلت اليوم الأربعاء. وثّق مقطع فيديو، مشهدًا جميلًا لأمطار محافظة فيفاء بالحد الجنوبي، والتي هطلت اليوم الأربعاء. ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار غزيرة وأتربة مثارة تصحب بتساقط للبرد وسيول على جازان، وتنتهي التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

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