شكرا لمتابعة خبر عن الشلهوب يوضح عقوبة مخالفة الإجراءات الإحترازية وإغلاق المنشآت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشهلوب بان عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال.

وتابع الشهلوب بان السجن للمخالفين في مدة لا تقل عن الشهر ولا تزيد عن سنة، أو بهما معاً.

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ويذكر ان وزارة الداخلية أعلنت عن رفع الإجراءات الإحترازية بحيي الفيصلية والفاضلية بمحافظة الإحساء.

كما صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية طلال الشهلوب أن إغلاق المنشاة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر عند الإقتضاء سيكون تحديد مقدار العقوبة ، مناسبا كل مخالفة وفق جدول يتضمن تصنيف كل مخالفة وما يقابلها من عقوبة.

وتابع الشهلوب بان العقوبة يتم إقرارها من وزير الداهلية بعد الإتفاق مع وزير الصحة وستم الإعلان عن ذلك في حينه.