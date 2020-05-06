شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة حياة الشيخ على بن عبدالله جابر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

سردت دارة الملك عبدالعزيز معلومات عن الشيخ الراحل على بن عبدالله جابر، إمام المسجد الحرام السابق.

وأوضحت أن الشيخ ولد في مدينة جدة عام 1373هـ، وحفظ القرآن في سن 15عاما، وحصل على درجة الدكتواره في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء عام 1407ه.

وأضافت أنه تولى إمامة المسجد الحرام عام 1401هـ، وتوفي عام 1426 هـ، مؤكدة أنه تميز بجمال وعذوبة صوته في ترتيل القرآن.