شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزارة الداخلية: تم اتخاذ كافة التدابير الأمنية لضبط المخالفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشهلوب بانه اعتبارا من اليوم الأربعاء 13/9/1441 سيتم رفع الاجراءات الاحترازية الاضافية بحيي الفيصلية والفاضلية في محافظة الاحساء.
وتابع الشهلوب بانه سيتم لاحقا الإعلان عن لائحة للحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد يتم فيها تحديد المخالفات وعقوبات ارتكابها.
واكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ، بأنه تم اتخاذ كافة التدابير الأمنية لضبط المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة بحق كل من يرتكبها، وسيتم الاعلان يومياً عن المخالفات التي يتم ضبطها في كل منطقة .
وتابع الشهلوب بأنه بالإضافة لتلك العقوبات سيتم إبعاد المخالف غير السعودي عن المملكة ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.
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