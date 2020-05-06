شكرا لمتابعة خبر عن معلومات قد لا تعرفها عن بداية رفع الأذان في الإسلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سردت دارة الملك عبدالعزيز معلومات عن بداية رفع الأذان في الإسلام، مضيفة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلى بغير أذان في السنة الأولى من الهجرة، وكان الصحابة يجتمعون ويتحينون مواقيتها من غير دعوة.

وأضافت، في إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن بداية الأذان كانت بفضل رؤيا في منام رأها الصحابي عبدالله بن زيد فأخبر بها النبي فأمره بأنه يلقيها على بلال بن رباح لأنه أندى منه صوتا، وكذلك رأى عمر بن الخطاب الرؤيا نفسها.

وأضافت أن مؤذنو الرسول صلي الله عليه وسلم كانوا بلال بن رباح في المدينة المنورة، وسعد القرظ في قباء، وأوس بن مغيرة الجمحي في مكة المكرمة.