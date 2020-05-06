شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فريق طبي داخل المملكة يطور آلية لحماية الممارس الصحي من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قام الفريق الطبي في قسم الطواريء بمستشفى الملك عبدالله الجامعي بتطوير آلية صندوق الضغط السلبي البلاستيكي، لحماية الممارس الصحي أثناء توصيل المريض المصاب بفيروس كورونا بجهاز التنفس الصناعي.

وأوضح الفريق الطبي مميزات الصندوق البلاستيكي، والتى منها احتوائه على فلتر موصول بصمام يمكن توصيله بجهاز شفط ليخلق ضغط سلبي يمنع انتشار الرذاذ، بالإضافة إلى حرية تحريك اليدين لمن يقوم بإيصال المريض بجهاز التنفس الصناعي.

كما تتيح الآلية المطورة المجال للمساعد والممرض أن يشارك وبحرية من خلال فتحتين جانبيتين، وضمان عدم تسريب أي رذاذ متطاير من فم المريض، كما يتميز بسهولة استبدال الكيس البلاستيكي به، وسهولة نقله وتركيبه