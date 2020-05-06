شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المطلق يوضح حكم استخدام العطور في نهار رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ معالي الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، حكم الشرع في استخدام العطور في نهار رمضان.
وكان أحد متابعي برنامج فتاوى المذاع على القناة السعودية تساءل عما اذا كان استخدام عطر الكشت يفسد الصيام من عدمه.
وأجاب المطلق بأن العطور والبخور وروائح الطبخ وروائح المنظفات جميعها لا تفطر باعتبارها أنها أشياء لا يتم أكلها أوشربها.
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