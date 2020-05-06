اخبار السعوديه

حساب المواطن يوضح طريقة حذف المرفقات بعد رفضها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح طريقة حذف المرفقات بعد رفضها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، طريقة حذف المرفقات والمستندات بعد رفضها، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

وقال حساب خدمة المستفيدين، التابع لحساب المواطن، عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏‎يمكنك حذف المستند في حال كان منتهي او مرفوض عن طريق ايقونة (تفاصيل الطلب - ادارة المرفقات) والانتقال الى "الاجراءات "وحذف المستند ثم الضغط على " حفظ " ، نسعد بخدمتك " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يوضح طريقة حذف المرفقات بعد رفضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا