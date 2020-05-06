شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح طريقة حذف المرفقات بعد رفضها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، طريقة حذف المرفقات والمستندات بعد رفضها، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

وقال حساب خدمة المستفيدين، التابع لحساب المواطن، عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏‎يمكنك حذف المستند في حال كان منتهي او مرفوض عن طريق ايقونة (تفاصيل الطلب - ادارة المرفقات) والانتقال الى "الاجراءات "وحذف المستند ثم الضغط على " حفظ " ، نسعد بخدمتك " .