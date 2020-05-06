شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح طريقة حذف المرفقات بعد رفضها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، طريقة حذف المرفقات والمستندات بعد رفضها، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.
وقال حساب خدمة المستفيدين، التابع لحساب المواطن، عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " يمكنك حذف المستند في حال كان منتهي او مرفوض عن طريق ايقونة (تفاصيل الطلب - ادارة المرفقات) والانتقال الى "الاجراءات "وحذف المستند ثم الضغط على " حفظ " ، نسعد بخدمتك " .
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