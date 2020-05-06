شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهامه بمحاولة الانقلاب على أمير قطر .. حمد بن جاسم يشعل مواقع التواصل بصورة غريبة (شاهد المفاجأة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر وزير خارجية قطر ورئيس وزرائها الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، صورة غريبة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد شائعة محاولة الانقلاب على الشيخ تميم بن حمد.

وظهر حمد بن جاسم، خلال صورة على صفحته في تطبيق "إنستغرام"، وهو يحلق شعر ابنه أثناء وجودهما في العزل المنزلي الذي تسبب به فيروس كورونا.

وأرفق الشيخ الصورة، بتعليق قال فيه: "في الحظر تحليقة فلاح بن حمد على يدي بس ما راح أرويكم".

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واعتبر نشطاء هذا الأمر غريبًا نظرًا لتوقيته، خاصة أنها جاءت عقب شائعة تخطيطه وتدبيره لانقلاب في قطر ضد العائلة الحاكمة، وهو ما كان قد نفاه سفير قطر في روسيا.

في أول رد فعل من "بن جاسم" على هذه الشائعات، قال في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "ذكرت سابقًا، إنني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة".





وأكد: "لست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الأكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي، فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة".

السفير القطري في العاصمة الروسية، موسكو، فهد بن محمد العطية، كان قد تطرق لتقارير "محاولة انقلاب" في بلاده، الاثنين، مؤكدًا أنها "أخبار كاذبة"، حيث قال في تصريح نقلته وكالة أنباء تاس الروسية: "الصور هي أخبار كاذبة ولا تمد للحقيقة بأي صلة"، وذلك فور بروز تقارير عن إطلاق نار وصراخ، وأن هناك قتال شوارع وطائرات تحلق بسماء قطر، وفقًا للوكالة الروسية.