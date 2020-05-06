شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة: أول دولة عربية تسمح بالصلاة في المساجد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، قرارًا يسمح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد، ضمن خطة تخفيف الإجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وزير الداخلية اللبناني، العميد محمد فهمي، في بيان، أنه سيتم السماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس، على ألا يتعدى عدد المصلين نسبة 30 بالمئة من القدرة الاستيعابية.

وشدد الوزير اللبناني على ضرورة التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة، والمحافظة على المسافات الآمنة بين الحضور، حرصا على سلامتهم، وذلك حتى إشعار آخر.

من جهتها، أعلنت دار الفتوى (أعلى سلطة دينية للمسلمين في البلاد) فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، ابتداء من 8 مايو/ أيار الجاري، على أن تبقى صلوات الجماعة الخمس والتراويح في المنازل.

وقال بيان صادر عن الدار، إن المديرية العامة للأوقاف الإسلامية، وجهت تعميمًا لجميع الأئمة والخطباء لاختصار خطبة الجمعة، على ألا تتجاوز عشر دقائق، ودعت لجان المساجد إلى تنفيذ الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الأئمة.

من جهته، أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الأربعاء، أن لبنان هو من الدول القليلة التي نجحت في السيطرة على وباء كورونا، لافتًا إلى أن العمل جارٍ حاليًّا على تأمين الإمكانات والقدرات اللازمة لمواجهة الموجة الثانية.

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أضاف: "وفق المعطيات العالمية، الكل يتحدث عن موجة ثانية، وما فعلناه في المرحلة الأولى هو أننا نجحنا في تسطيح المنحنى الوبائي، بما يمكّننا من تجهيز مستشفياتنا الحكومية التي كانت محرومة من التجهيزات والاهتمام الحكومي نتيجة لتراكمات تعود إلى ثلاثين عامًا، بما يمكّنها من التصدي للوباء".

وتابع "نحن نحاول كسب الوقت قدر المستطاع، حتى نصل إلى شهر أيلول (سبتمبر)، بحيث نكون مستعدين لكل الاحتمالات، وقد يكون اللقاح تأمّن في هذا الوقت".

وانطلقت المرحلة الثانية من خطة تخفيف التعبئة العامة في لبنان، يوم الاثنين الماضي، مع الحفاظ على التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات، تشرح فيها شروط تطبيق المرحلة الثانية من تخفيف اجراءات التعبئة العامة.

وكانت السلطات اللبنانية، أعلنت في منتصف مارس/ آذار الماضي تعليق الصلاة فى المساجد والكنائس حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى وباء كورونا فى البلاد.

ويذكر أن حصيلة إصابات الفيروس في لبنان بلغت حتى صباح الأربعاء، 741، بينها 25 وفاة.