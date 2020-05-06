متى موعد إجازة عيد الفطر 1441 - 2020 في السعودية وعدد الأيام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يوم الأربعاء، عن موعد إجازة عيد الفطر 1441 - 2020 في السعودية، لجميع موظفي القطاعات الخاصة والحكومية في المملكة.

وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية في تصريح صحفي إن أول يوم إجازة عيد الفطر 2020 - 1441 للموظفين في المملكة، سيكون بدءًا من السبت الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري، 30 رمضان.

وأشارت إلى أن نهاية إجازة عيد الفطر 1441 في السعودية سيكون يوم الثلاثاء السادس والعشرين من ذات الشهر، أي أي مدة إجازة العيد هذه السنة أربعة أيام فقط، تبدأ من السبت.

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وفي سياقٍ متصل، استعرضت وزارة الموارد البشرية، تفاصيل الإجازات القادمة في السعودية، موضحة أن موعد أول أيام عيد الأضحى 2020 للموظفين والعاملين سيكون اعتبارا من الخميس 30 يوليو المقبل، التاسع من ذي الحجة.

وأضافت أنه "تقرر أن يكون تاريخ انتهاء عطلة عيد الأضحى 2020 للعاملين في جميع المؤسسات والهيئات السعودية الخاصة والحكومية يوم الأحد 2 أغسطس 2020م الموافق الثاني عشر من ذي الحجة 1441هجري".

يُذكر أن شهر رمضان المُبارك سينتهي يوم 23 مايو الحالي، علما أن أول أيامه كان بتاريخ 24 أبريل في معظم الدول العربية والإسلامية، باستثناء بعض الدول مثل سلطنة عمان التي بدأت الصوم في 25 نيسان 2020.

وتتوقع مراكز واتحادات الفلك الإسلامية والعالمية، أن يحل عيد الفطر السعيد يوم الأحد الرابع والعشرين من هذا الشهر، على أن يكون عيد الأضحى بحوالي سبعين يوما، رُبما في الحادي والثلاثين يوليو 2020. بحسب أبرز الخُبراء الفلكيون.