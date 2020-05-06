متحدث الصحة: سجلنا اليوم أعلى نسبة تعافٍ منذ بداية كورونا

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي عن تسجيل المملكة، اليوم الأربعاء، أعلى نسبة في حالات التعافي من فيروس كورونا.

وقال متحدث الصحة عبر حسابه بموقع تويتر: "استبشرنا اليوم بحالات تعافٍ بلغت (1352) حالة، وهي أعلى حالات تعافٍ سُجلت في المملكة منذ بداية فيروس كورونا الجديد".

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 31938، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 6783.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 209، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

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وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في وقت سابق،: «لاحظتم ازدياد الحالات في الأسبوعين الماضيين، التي تجاوزت 1000 حالة يوميًّا، وهذا نتيجة للفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة، ورغم ذلك فإننا نبشركم ولله الحمد أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جدًّا».

وبيّن الوزير أن «معدل الوفيات العالمي يبلغ 7%، في حين أن المعدل في المملكة أقل من 0.7%؛ أي أن المعدل العالمي أكثر من عشرة أضعاف المعدل في المملكة وهذا لسببين رئيسيين:

أولًا- وجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد طورته وزارة الصحة من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين الذين يجتمعون يوميًّا لتحديث البروتوكول بناءً على كل جديد في طرق العلاج.

السبب الثاني- الفحص الموسع والمسح النشط الذي نقوم من خلاله بتتبع الحالات والبحث عنها، والوصول إليها قبل انتشارها وقبل أن تسوء الحالات، والحمد لله أن هذا نتج عنه سرعة تقصي وعلاج الحالات بشكل عاجل».

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