«أمانة المدينة» تُصدر 99 رخصة منوعة لخدمة المواطنين عن بُعد

ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا
أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة 99 رخصة منوعة عن طريق أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بُعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية دون توقف خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.
وشملت الخدمات التي قدمتها أمانة المدينة المنورة إصدار 59 رخصة بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة، واعتماد 22 رخصة بناء لمبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار 6 قرارات مساحية، وكذلك 12 رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية.
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