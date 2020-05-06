أثناء قيامه بأعمال صيانة..
انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة الرس، جثة مواطن في العقد الرابع من العمر بعد سقوطها في بئر عمقها 20 مترًا تقع في إحدى المزارع بالمحافظة، وذلك أثناء أعمال الصيانة للبئر.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، إن الحادث وقع في هجرة الديرية التابعة لمركز قصر ابن عقيل.
وتلقى مركز التحكم والتوجيه بمدني الرس بلاغاً عنه، فتمت مباشرته وإخراج الشخص متوفيًا وتم تنفيذ الجانب الوقائي.
وقدم العقيد أبا الخيل تعازيه لأسرة المتوفي سائلاً الله له المغفرة والرحمة، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية التقيد بوسائل واشتراطات السلامة عند التعامل مع مثل هذه المواقع الخطرة.
اقرأ أيضًا
الدفاع المدني: 6 تدابير احترازية لتجنب «أخطار المطبخ» في رمضان
الدفاع المدني: 5 إجراءات تضمن استخدامًا آمنًا للغاز في المنازل
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وفاة أربعيني بمزرعة.. سقط في بئر عمقها 20 مترًا بالرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.