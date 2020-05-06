بالصور.. وفاة أربعيني بمزرعة.. سقط في بئر عمقها 20 مترًا بالرس

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة الرس، جثة مواطن في العقد الرابع من العمر بعد سقوطها في بئر عمقها 20 مترًا تقع في إحدى المزارع بالمحافظة، وذلك أثناء أعمال الصيانة للبئر.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، إن الحادث وقع في هجرة الديرية التابعة لمركز قصر ابن عقيل.

وتلقى مركز التحكم والتوجيه بمدني الرس بلاغاً عنه، فتمت مباشرته وإخراج الشخص متوفيًا وتم تنفيذ الجانب الوقائي.

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وقدم العقيد أبا الخيل تعازيه لأسرة المتوفي سائلاً الله له المغفرة والرحمة، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية التقيد بوسائل واشتراطات السلامة عند التعامل مع مثل هذه المواقع الخطرة.

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